2024 yılında İslam aleminin hasretle beklediği ramazan ne zaman başlayacak? Tatil planları yapacaklar ve aile ziyaretlerine memlekete gidecek olanlar için ramazan ne zaman bitiyor, tatil hangi gün başlıyor? İşte bu soruların yanıtı...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK 2024?
Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ
Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.
Âdeta bir mektep vazifesi gören ve nefis terbiyesi için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlaki erdemlerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken öte yandan mahrumiyet içinde olanların hâlini düşünüp onları anlama fırsatı bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır. Böylece bireysel gibi görünen bu ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gösterir (İbrahim Kafi Dönmez, DİA, “Oruç” md.).
2024 İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
2024 Ramazan imsakiyesi belli oldu. İl il değişiklik gösterecek saatlerde imsak vaktiyle başlanacak oruç akşam ezanı saatinde son bulacak.