|
Özgün

Ramazan ne zaman başlayacak? 2024 ilk oruç günü yaklaşıyor

Ramazan' a kısa bir süre kaldı. 11 ayın sultanı coşkuyla bekleniyor. Ramazan ayı teravih namazının ardından tutulacak ilk oruç ile başlayacak. Müslümanlar, Peygamber efendimizin ifadesi ile “evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş” olan bir ay olan Ramazan'da oruç ibadetlerini ihya edecek. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç günü ne zaman? İşte detaylar...

15:03 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 14:52 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ramazan ayı
Ramazan ayı

2024 yılında İslam aleminin hasretle beklediği ramazan ne zaman başlayacak? Tatil planları yapacaklar ve aile ziyaretlerine memlekete gidecek olanlar için ramazan ne zaman bitiyor, tatil hangi gün başlıyor? İşte bu soruların yanıtı...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.
a 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK 2024?

Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ

Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

Âdeta bir mektep vazifesi gören ve nefis terbiyesi için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlaki erdemlerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken öte yandan mahrumiyet içinde olanların hâlini düşünüp onları anlama fırsatı bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır. Böylece bireysel gibi görünen bu ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gösterir (İbrahim Kafi Dönmez, DİA, “Oruç” md.).

2024 İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

2024 Ramazan imsakiyesi belli oldu. İl il değişiklik gösterecek saatlerde imsak vaktiyle başlanacak oruç akşam ezanı saatinde son bulacak.



#ramazan
#ramazan ayı
#2024 ramazan
#ramazan başlangıcı
#ilk oruç
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi