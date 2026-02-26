Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca kişi akşam ezanı ve iftar saatlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde akşam namazı vakitleri belli oldu.