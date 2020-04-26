Cevizli Vişneli Sarma

Vişnenin hafif mayhoş tadı, hem tatlılara hem tuzlulara lezzet katan cevizin sarmayla buluşmasıyla ortaya çıkan bu rüya gibi lezzeti şüphesiz herkes beğenecek. Davet sofraları ve özel günleriniz için tercih edebileceğiniz bu şahane tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp solana kadar soteleyin. Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın ekleyin, karıştırın. Tuzunu ayarlayın, karabiberini serpin üzerine ¾ su bardağı sıcak su ilave edin ve suyunu çekinceye kadar yüksek ateşte pişirin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Karıştırıp bir kenarda soğutun. Salamura yaprakları ılık sudan geçirip tuzundan arındırın.

Her yaprağın geniş kısmına bir tatlı kaşığı kadar harçtan paylaştırıp, kenarlarını içe doğru katlayıp sarın. Tencereye boşluk kalmayacak şekilde dizin, ekstradan üzerlerine vişne dizin. Dolmaların üzerini örtecek kadar soğuk su ilave edin, ağırlık olması için üzerine bir tabak kapatın. Kapağını kapatıp yüksek ateşe koyun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını çok az kısın ama her yerinden kaynamaya devam etsin. 15-20 dakika sonra altını kapatın ve suyunu süzün. Dinlendirdikten sonra ılık servis edin.