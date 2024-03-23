|
Ramazan

Çöp değil yemek!

Malezya'da “atık gıda yönetimi” projesiyle tonlarca gıda çöpe gitmekten kurtarıldı.

11:12 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Malezya
Malezya

Malezya merkezli sivil toplum kuruluşu GEMA'nın öncülük ettiği atık gıda yönetimi projesi ile Kuala Lumpur Üniversitesi'nden (UniKL) gönüllüler, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kurulan Ramazan pazarında satılmayan ürünleri toplayarak Wangsa Maju bölgesindeki yerleşim yerlerinde dağıtıyor. Gıda atıklarının azaltılmasının amaçlandığı projede bugüne kadar toplanan yiyecek ve içecek miktarının toplam 12 bin kilogramı aştığı tahmin ediliyor. Proje, Ramazan ayı boyunca Malezya genelinde devam edecek.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1994-1998-2000-2007 girişliler dikkat! 50-52-53-54 yaşında emeklilik rotası şekillendi