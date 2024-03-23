Çöp değil yemek!

Malezya merkezli sivil toplum kuruluşu GEMA'nın öncülük ettiği atık gıda yönetimi projesi ile Kuala Lumpur Üniversitesi'nden (UniKL) gönüllüler, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kurulan Ramazan pazarında satılmayan ürünleri toplayarak Wangsa Maju bölgesindeki yerleşim yerlerinde dağıtıyor. Gıda atıklarının azaltılmasının amaçlandığı projede bugüne kadar toplanan yiyecek ve içecek miktarının toplam 12 bin kilogramı aştığı tahmin ediliyor. Proje, Ramazan ayı boyunca Malezya genelinde devam edecek.