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Ramazan

Gaziantep Festivaller Parkı'nda 'nerede o eski Ramazanlar' demeyeceğiniz Ramazan Sokağı kuruldu

Gaziantep'te Festivaller Parkı’nda Ramazan ayına özel sokak kuruldu. Çocuk, genç ve aileler için bir çok etkinlik alanları oluşturuldu. TVNET de, bu parkta 'Bir Başka Ramazan' programında özel yayınlar ve konuklarla Gazianteplilerle buluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleneksel sporlardan, çocuk etkinliklerine, sinema ve tiyatro gösterilerinden, müzik dinletisine birçok etkinliklerin yanı sıra iftar ve söyleşi programlarıyla bu özel sokak sizleri bekliyor" dedi.

09:32 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Gaziantep'te Fetival Parkı'nda Ramazan Sokağı kuruldu.
Gaziantep'te Fetival Parkı'nda Ramazan Sokağı kuruldu.

Gaziantep'te Festivaller Parkı’nda Ramazan ayına özel Ramazan Sokağı kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Festivaller Parkı’nda “Nerede o eski Ramazanlar” demeyeceğiniz nostaljik ve çok özel bir Ramazan Sokağı kuruldu sizler için. Çocukluğuma gittim, eski Ramazanlar gözümde canlandı. Geleneksel sporlardan, çocuk etkinliklerine, sinema ve tiyatro gösterilerinden, müzik dinletisine birçok etkinliklerin yanı sıra iftar ve söyleşi programlarıyla bu özel sokak sizleri bekliyor." ifadeleri kullandı.

Öte yandan TVNET de, Gaziantep Festival Parkı'nda özel yayınlar ve konuklarla iftar ve sahurlarınıza misafir oluyor. Nurullah Genç'in moderatörlüğünde birbirinden değerli konuklar Gazianteplilerle bu alanda buluşacaklar.

#Gaziantep
#Festivaller Parkı
#Ramazan Sokağı
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