Gaziantep Festivaller Parkı'nda 'nerede o eski Ramazanlar' demeyeceğiniz Ramazan Sokağı kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Festivaller Parkı’nda “Nerede o eski Ramazanlar” demeyeceğiniz nostaljik ve çok özel bir Ramazan Sokağı kuruldu sizler için. Çocukluğuma gittim, eski Ramazanlar gözümde canlandı. Geleneksel sporlardan, çocuk etkinliklerine, sinema ve tiyatro gösterilerinden, müzik dinletisine birçok etkinliklerin yanı sıra iftar ve söyleşi programlarıyla bu özel sokak sizleri bekliyor." ifadeleri kullandı.