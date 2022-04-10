Gönülden dile gelen dualar: Kur'an-ı Kerim

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz Kur’an’lı, ömrümüz feyizli olsun.Bizlere hayat rehberi olarak kitap gönderen Allah’a hamdolsun. Önderimiz Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Ya İlahi!

Sözlerin en güzeli, Hak ile batılı ayıran, muttakiler için rehber ve kılavuz, insanlar için hidayet vesilesi, selamete erdirecek sağlam bir ip, dertliler için deva, ders almak isteyenler için bir öğüt, abidler için feyz kaynağı, insanlık için hidayet rehberi, inananlar için mutluluk reçetesi, İslam kültür ve medeniyetini inşa eden, tüm çağlara, zaman ve mekânlara seslenen Kur’an’dan, bizleri ayırma Allah’ım!

Son nefesimize kadar bizi, annemizi, babamızı, çocuklarımızı, neslimizi ve bütün Müslümanları onu okuyan, anlayan, yaşayan, öğreten kullarından eyle. Yaşarken Kur’an’la olmayı, rahmetine ermeyi, yolunda yürümeyi ölünce de Kur’an’la bağışlanmayı nasip eyle.

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Ondan feyiz almayı; fert, aile, toplum ve devlet hayatında uygulayacağımız ilke ve esasları öğrenmek için Kur’an’la hemhal olmayı; imanımızı, ahlakımızı ve muamelatımızı onunla şekillendirmeyi nasip eyle.

Onun ayetleri üzerinden tefrikaya, tartışmaya, cedelleşmeye, şiddete, fitneye düşmekten, ayetleri kendi anlayışımıza göre yorumlamaktan, kendi yaşam biçimimizi doğru göstermek için ayetleri yorumlamaktan, bizleri muhafaza eyle.

Allah’ım!

Bizi, Kuran zîneti ile zinetlenmeyi, onun şerefiyle yücelmeyi, onun zırhıyla korunmayı, onun hikmetleriyle ikram görmeyi, onunla değerlenmeyi, büyümeyi, kendimize ve aleme nizam vermeyi, kalbimizi temizlemeyi, ayıplarımızı örtmeyi nasip eyle.

Kur’an’ı bize ruh veren, “yol gösteren, yol açan, dirilten, kaybolan vakti uyandıran, umut veren, muştu veren, karanlık olana ışık saçan, aydınlatan ve önder” olan kitap eyle.

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Kur’an’ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, cennette sırdaş, sıratta nur, kıyamette şefaatçi, cehenneme karşı kalkan, tüm hayır ve bereketlere götürecek bir rehber eyle.

Kur’an’la, doyumsuzluğumuza kanaat, umursamazlığımıza rikkat, ertelemelerimize nihayet, istiğnamıza ubudiyet, tefrikamıza vahdet, itikadımıza vahdaniyet, cehaletimize marifet, ahvalimize nasihat, hastalıklarımıza hazakat, borçlularımıza te’diyat, ülkemize mamuriyet, kardeşler arası düşmanlığımıza uhuvvet, İslam düşmanlarına karşı muzafferiyet, kişisel nefretlerimize muhabbet, nefsaniyetimize hitamet, ahiretimizde de ebedi istirahat ve mağfiret nasip eyle.

Dualarımızı kabul ve karîn eyle.

Âmin, bihurmeti Taha ve Yasin. Veselamun alel mürselin. Velhamdulillahi Rabbil alemin.