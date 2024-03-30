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Ramazan

Her gün 12 bin kişiye 'Gönül'den iftar

İskenderun’da depremin ardından kurulan ‘Gönül Mutfağı’nda Ramazan’da günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Gastronomi okuyan öğrenciler de çalışmalara destek veriyor.

04:00 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:05 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor.
Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Afetin ardından depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdüren gönüllüler, ramazanda da kazanları iftar için kaynatıyor.


MAHALLE MAHALLE DOLAŞIYORUZ

İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü iftar sofraları için her gün üç çeşit yemek yapıyor. Gönüllülerce hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor. İftar yemeğinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik de sahurluk hazırlayan gönüllüler, ihtiyaç sahipleri için de ramazan kolisi dağıtıyor. Gönül mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, ramazanın aynının ilk gününden itibaren mahalle mahalle dolaşarak günde 12 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi. Depremzede vatandaşların daha sağlıklı yiyeceklere ulaşabilmeleri için çalıştıklarını anlatan Demir, "Sahur yemeğini de hazırlıyoruz. Yemek haricinde aynı zamanda günlük 500 ile 1000 arası bize ulaştırılan erzak paketlerini özellikle konteyner kent dışında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.


BALIKESİR'DEN BURAYA YARDIMA GELDİM

Farklı üniversitelerde gastronomi bölümü okuyan öğrencilerin de çalışmalarına destek verdiğini anlatan Demir, mezun öğrencilerden bir kısmını işe alarak onlara istihdam sağladıklarını da belirtti. Gönüllülerden Efsane Gönültaş da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadığını ancak sık sık Hatay'daki çalışmalara destek olmak amacıyla buraya geldiğini anlattı. Mutfakta çalışarak depremzedeler için yemek hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirten Gönültaş, "İşin bir ucundan tutabilirsem, buradaki insanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana." dedi.


İYİLİK YAPARAK DENEYİM KAZANIYORUM

Gönültaş, çiftçilerin bahçelerindeki ürünlerinin toplanmasına da destek olduklarını anlatarak, "İşimiz yalnızca mutfak işi değil, Hatay için buradayız. Onlara fayda sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi Şule Nur Büyükaslan, mutfakta çalışarak hem güzel bir iş yaptığını hem de mesleği konusunda deneyim kazandığını belirtti. Gana'dan gelen Nifisatu Issıka da gastronomi öğrencisi olduğunu depremzedelere destek olabilmek için elinden geleni yaptığını kaydetti.


#Ramazan
#depremzede
#iftar
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