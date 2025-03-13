Milli Kütüphane sahura kadar canlı

Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olan başkentteki Milli Kütüphane, Ramazan ayına özel olarak iftardan sahura etkinliklerle canlandı. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’ndan gelen sanatçılar icra ettikleri eserlerle geceye katkı sağlıyor. Programda söyleşiler, Türk tasavvuf müziği dinletileri ve misafirlere sunulan ikramlarla Ramazan gecesi dolu dolu yaşanıyor. “İftardan Sahura Ramazan Buluşmalarının” ilk programında “Millî Kütüphane Koleksiyonlarında Ramazan” sergisi açıldı. Sergide Osmanlı Dönemi’ne ait el yazması Ramazan imsakiyeleri, Ramazan tembihnameleri, zimem defterleri yer alıyor. Sahura kadar gençleri ağırlayan Milli Kütüphane'de de sahur kumanyası dağıtılıyor. Ramazan etkinlikleri, önümüzdeki günlerde de yazarlarla söyleşiler, müzik dinletileri ve ikramlarla devam edecek.