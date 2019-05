Kutsal mekanlar

3. Şanlıurfa - Balıklıgöl ve makam-ı İbrahim

Peygamberler şehri Urfa Hz. İbrahim (as) ve Hz. Eyub (as) ve Hz Şuayb'ın (as) hatıralarını hala yaşatıyor. Urfa'nın seyirlik olarak da en güzel mahallerinden biri olan Balıklı Gol ve hemen yanında bulunan Halilurrahman Camii adeta bir maneviyat adası oluşturuyor. Hz. İbrahim'in (as) doğduğu, ateşe atıldığı ve hayatının merkezini oluşturan başlıca mekanları içeren Balıklı Gol ve çevresi bu nedenle yıl boyu hem dini hem gezi amaçlı gelen yerli yabancı ziyaretçilerin eksik olmadığı bir inanç çekim noktası. Yakın donem önce keşfedilen ve şimdilerde turizme de açılan dünyanın en eski tapınak sitesi Göbeklitepe'nin ve yine bir inanç turizmi merkezi olan Harran'ın da katkısı eklendiğinde Urfa inanç turizmi acısından giderek büyüyeceği kesin bir potansiyele sahip. Hz. İbrahim (as) vesilesiyle bu kenti ziyaret edenlerin sayısı yılda 500 bini buluyor.