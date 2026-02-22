Oruçla ruhumuz da arınıyor

Ramazan ayında bedenin yanı sıra ruhun da arındığını belirten Uzman Psikolog Zehra Binici Tekin, "Oruç yalnızca bedensel bir disiplin değil, zihinsel ve duygusal bir süreç. Manevi pratikler, stresle başa çıkma kapasitesini artırır" dedi. Tekin, kişinin yaşadığı zorlukları anlamlandırabildiğinde kaygısının azaldığını, içsel dayanıklılığının güçlendiğini söyledi.
Ramazan ayı, insan ruhunda derin bir farkındalık oluşturan, gündelik hayatın hızını yavaşlatan ve bireyi kendi iç dünyasıyla baş başa bırakan özel bir süreç olarak önem kazanıyor. Günlük koşuşturma içinde yorulan zihinler için bu mübarek ay, içe yönelmeyi, anlam arayışını ve sabrı yeniden hatırlatan güçlü bir manevi iklim sunuyor. Modern çağın hız ve tüketim sarmalında yıpranan birey için Ramazan, yalnızca bir ibadet dönemi değil. Aynı zamanda psikolojik bir arınma ve ruhsal dengeyi yeniden kurma fırsatı sunuyor. Uzman Psikolog Zehra Binici Tekin de Ramazan’ın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Orucun yalnızca bedensel değil zihinsel ve duygusal bir disiplin süreci olduğunu belirten Tekin, “Oruç, yalnızca bedensel bir disiplin değil, zihinsel ve duygusal bir süreç. Manevi pratikler, stresle başa çıkma kapasitesini artırır” dedi. Tekin’ye göre kişi yaşadığı zorlukları anlamlandırdığında kaygısı azalırken içsel dayanıklılığı da güçleniyor.
MANEVİYAT STRESİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR
Tekin, manevi pratiklerin (dua, namaz, tefekkür, zekat) bireyde teslimiyet ve kabul duygusunu güçlendirdiğini, zihinsel sakinleşme ve bedensel gevşemeyi artırdığını ifade etti. Tekin, “Stresin temelinde genellikle belirsizlik ve kontrol edememe duygusu vardır. Manevi ritüeller, insanın hayatı kabullenmesine yardımcı olur. Yaşanan zorluk anlamlandırıldığında stres, yönetilebilir bir deneyime dönüşür” diye konuştu. Tekin, “Açlıkla birlikte ortaya çıkan gerginlik, huzursuzluk veya hassasiyet; aslında bastırılmış duyguların görünür hale gelmesidir. Bu yönüyle oruç, kişinin duygusal tolerans penceresini genişleten doğal bir terapi alanı oluşturur. Sabır böylece zorlanmaya direnmek değil, zorlanmayı fark ederek onunla kalabilme becerisine dönüşür” dedi.