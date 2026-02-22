Oruçla ruhumuz da arınıyor

Ramazan ayı, insan ruhunda derin bir farkındalık oluşturan, gündelik hayatın hızını yavaşlatan ve bireyi kendi iç dünyasıyla baş başa bırakan özel bir süreç olarak önem kazanıyor. Günlük koşuşturma içinde yorulan zihinler için bu mübarek ay, içe yönelmeyi, anlam arayışını ve sabrı yeniden hatırlatan güçlü bir manevi iklim sunuyor. Modern çağın hız ve tüketim sarmalında yıpranan birey için Ramazan, yalnızca bir ibadet dönemi değil. Aynı zamanda psikolojik bir arınma ve ruhsal dengeyi yeniden kurma fırsatı sunuyor. Uzman Psikolog Zehra Binici Tekin de Ramazan’ın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Orucun yalnızca bedensel değil zihinsel ve duygusal bir disiplin süreci olduğunu belirten Tekin, “Oruç, yalnızca bedensel bir disiplin değil, zihinsel ve duygusal bir süreç. Manevi pratikler, stresle başa çıkma kapasitesini artırır” dedi. Tekin’ye göre kişi yaşadığı zorlukları anlamlandırdığında kaygısı azalırken içsel dayanıklılığı da güçleniyor.