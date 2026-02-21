Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
İlk cuma coşkusu

İlk cuma coşkusu

04:0021/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler dolup taştı.
Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler dolup taştı.

On bir ayın sultanını coşkuyla karşılayan İslam alemi, Ramazan’ın ilk cumasında camilere akın etti. İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii ve Büyük Çamlıca Camii’nde yerli yabancı çok sayıda kişi saf tuttu. Cemaat hep birlikte bayrama kavuşmak için dua etti.

On bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılayan İslam âlemi, mübarek ayın ilk cumasında camilere akın etti. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Ramazan'ın ilk cuma namazını eda etmek için sabah saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

SELATİN CAMİLERE AKIN

İstanbul genelinde özellikle tarihi ve büyük camilerde yoğunluk yaşandı. Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için cami avlusunda ezanı bekledi. Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar dua etti. Sultanahmet Camii’nde de yerli ve yabancı çok sayıda kişi saf tuttu. Kentin simgeleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii ve Büyük Çamlıca Camii’nde de yoğunluk oluştu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte bayrama kavuşmak için dua etti.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE CAMİYE

Ramazan’ın ilk cumasında benzer manzaralar Anadolu’da da yaşandı. Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu. Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camii, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu. Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, Akçakoca Merkez Camisi'ne akın etti. Çocukların da aralarında olduğu cemaatin bir kısmı camide yer bulamayınca avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. Zonguldak'ta vatandaşlar, Ramazan’ın ilk cuma namazını kıldı. Uzun Mehmet Camii ile kent merkezindeki pek çok camiyi dolduranlar, cuma namazını eda etti. Karabük'teki camilerde de ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.



#Ramazan
#Cuma Namazı
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? Bugün imsak kaçta? 21 Şubat İstanbul sabah ezanı vakti