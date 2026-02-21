İlk cuma coşkusu

On bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılayan İslam âlemi, mübarek ayın ilk cumasında camilere akın etti. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Ramazan'ın ilk cuma namazını eda etmek için sabah saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

SELATİN CAMİLERE AKIN

İstanbul genelinde özellikle tarihi ve büyük camilerde yoğunluk yaşandı. Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için cami avlusunda ezanı bekledi. Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar dua etti. Sultanahmet Camii’nde de yerli ve yabancı çok sayıda kişi saf tuttu. Kentin simgeleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii ve Büyük Çamlıca Camii’nde de yoğunluk oluştu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte bayrama kavuşmak için dua etti.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE CAMİYE

Ramazan’ın ilk cumasında benzer manzaralar Anadolu’da da yaşandı. Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu. Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camii, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu. Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, Akçakoca Merkez Camisi'ne akın etti. Çocukların da aralarında olduğu cemaatin bir kısmı camide yer bulamayınca avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. Zonguldak'ta vatandaşlar, Ramazan’ın ilk cuma namazını kıldı. Uzun Mehmet Camii ile kent merkezindeki pek çok camiyi dolduranlar, cuma namazını eda etti. Karabük'teki camilerde de ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.







