Çocuklar camide ‘ahlak’ı öğreniyor

Eyüp Sultan Pınar Camii İmamı Selman Şengöz, 3 yıl önce başlattığı “Benim Ahlakım” projesiyle, her çarşamba akşamı çocuklarla bir araya geliyor. Her hafta farklı ahlak konularını işlenen camideki eğitimlere 3 yıl önce 40 çocuk gelirken bu yıl bini aşkın çocuk katılıyor. Çalışmalarının temel amacının bilgi vermekten öte karakter inşa etmek olduğunu belirten Şengöz, “Yetişkinlerin haftalık sohbet halkaları olduğu gibi, bizim projemizde de her çarşamba akşamı çocukların sohbet akşamıdır. Çocuklar camimize gelir, sohbet dinler. Toplamda 64 ahlak konusunu 7 ay boyunca, her hafta bir güzel ahlak ve bir olumsuz örnek olacak şekilde ele alıyoruz” dedi.

Konuları kalıcı hale getirmek için 64 başlığı 7 ana temaya ayırdıklarını belirten Şengöz, “Bu temalardan biri ‘Ahlakın Peygamberim Olsun’. Bu başlık altında hem peygamberleri tanıtıyoruz hem de onların örnek ahlaklarını anlatarak çocuklara değer kazandırıyoruz. Şu anda işlediğimiz konu ise ‘Sosyal İletişim Ahlakı’. Çocuklara gülümsemeyi, doğru hitap etmeyi, beden dilini, muhatabına yönelerek konuşmayı öğretiyoruz” diye konuştu. Anlatımların Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen kıssalara dayandığını vurgulayan Şengöz, “Peygamber Efendimizin insanlarla iletişimini örnek gösteriyoruz. Onun muhatabına yönelerek konuşması, dikkatle dinlemesi gibi incelikleri çocuklara kıssalarla birleştirerek çocuklara aktarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Projede klasik anlatımın ötesine geçtiklerini anlatan Şengöz, “Sohbetlerimizi oyun sistemleri ve yarışmalarla destekliyoruz. Çocuğa ahlakın geçmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Amacımız sadece anlatmak değil, kalıcı hale getirmek” şeklinde konuştu. Projenin üç yıl önce 40 öğrenciyle başladığını belirten Şengöz, bugün yalnızca Eyüp Sultan’da 400’ün üzerinde kayıtlı öğrenci bulunduğunu, komşu ilçelerin de katılımıyla sayının bine yaklaştığını belirtti.