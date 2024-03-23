Osmanlı'da Ramazan hayır hasenatla geçerdi

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki Ramazan geleneklerini ve bu geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlattı.





DAYANIŞMA RUHU





Osmanlı adetlerinin en önemlilerinden biri olan zimem defteri geleneğiyle ilgili Büyükaslan, şu bilgileri verdi:





"Mahalle esnafından birisinin kapısı çalınarak zimem defterindeki borçlar silinirdi. Kimin neyi ödediği, kimin için ödediğini hiç kimse bilmiyor. İslam'ın dayanışma ruhunun en güzel yaşandığı geleneklerden biri olarak Osmanlı'daki zimem geleneği, bugün de sürüyor."





FİYAT ARTIŞINA İZİN YOK





Osmanlı'da, Ramazan ayında fiyat dalgalanmalarına yönelik çalışmalar yapıldığına da değinen Büyükaslan, "Ramazan ayında fiyatlarla ilgili herhangi bir dalgalanma olmasın diye narh defterlerine fiyatların kaydedildiği bilinmektedir. Osmanlılarda özellikle devlet görevlileri bu fiyatların kontrolü noktasında tebdili kıyafet gezip bunun kontrolünü sağlıyorlardı" diye konuştu.





DİŞ KİRASI VERİLİRDİ





Büyükaslan şöyle devam etti:



