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Ramazan

Osmanlı'da Ramazan hayır hasenatla geçerdi

Osmanlı Devleti'nde, on bir ayın sultanı Ramazan’a özel pek çok adet bulunurdu.

10:55 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Osmanlı.
Osmanlı.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki Ramazan geleneklerini ve bu geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlattı.


DAYANIŞMA RUHU


Osmanlı adetlerinin en önemlilerinden biri olan zimem defteri geleneğiyle ilgili Büyükaslan, şu bilgileri verdi:


"Mahalle esnafından birisinin kapısı çalınarak zimem defterindeki borçlar silinirdi. Kimin neyi ödediği, kimin için ödediğini hiç kimse bilmiyor. İslam'ın dayanışma ruhunun en güzel yaşandığı geleneklerden biri olarak Osmanlı'daki zimem geleneği, bugün de sürüyor."


FİYAT ARTIŞINA İZİN YOK


Osmanlı'da, Ramazan ayında fiyat dalgalanmalarına yönelik çalışmalar yapıldığına da değinen Büyükaslan, "Ramazan ayında fiyatlarla ilgili herhangi bir dalgalanma olmasın diye narh defterlerine fiyatların kaydedildiği bilinmektedir. Osmanlılarda özellikle devlet görevlileri bu fiyatların kontrolü noktasında tebdili kıyafet gezip bunun kontrolünü sağlıyorlardı" diye konuştu.


DİŞ KİRASI VERİLİRDİ


Büyükaslan şöyle devam etti:


"Osmanlı'da 'diş kirası' diye de bir gelenek vardır. Varlıklı insanlar kapılarını açık tutuyor, 'İftarı bizde yapar mısınız?' diye davet de ediyor. Bu iftarlarda misafirlere ve özellikle fakirlere yemekten sonra 'diş kirası' adıyla çeşitli hediyeler dağıtılırdı. Selçuklu da Osmanlı da Ramazan aynının bereketini, rahmetini ve mağfiretini gerçekten doya doya yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

#Ramazan
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#Sahur
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