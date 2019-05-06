Ramazan Ramazan heyecanı dünyayı sardı
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan heyecanı dünyayı sardı

İslam alemi 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelişini büyük bir coşkuyla karşıladı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan’ı dün akşam kılınan ilk teravih namazları ve kurulan sahur sofralarıyla karşıladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan coşkusu Makedonya'yı sardı.
Ramazan coşkusu Makedonya'yı sardı.

İslam Dünyası, içinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ni de barındıran mübarek Ramazan ayına girmenin coşkusunu yaşıyor. Asya’dan Balkanlar’a birçok ülkede çarşı pazarda son haftalarda görülen hareketlilik, Ramazan’ın gelmesiyle doruk noktasına çıktı. Müslüman ülkelerde çarşı pazarlar Ramazan bereketiyle dolup taştı, başta başkentler olmak üzere tüm şehirler bu mübarek ayın huzurlu atmosferiyle bezendi.

ÇARŞI PAZAR BEREKETLENDİ

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk’ta Ramazan coşkusu dört bir yanı sardı. Dün akşam kılınan ilk teravih namazı öncesi camiler ve avlular temizlenirken, Ramazan ayının gelişini dört gözle bekleyen bölge Müslümanları da sahur ve iftar alışverişleri için pazar ve marketlere akın etti.

AŞEVLERİNDE İFTAR DAĞITILACAK

Ramazan’ın en yoğun hissedildiği ve yaşandığı şehirlerden biri olan Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da şehir merkezine Ramazan’a özel afişler asıldı. Saraybosna’da her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar veren aşevinde de Ramazan yoğunluğu başladı.

  • İlk teravih Avustralya’da
  • Avustralya
  • Ramazan’ın ilk teravih namazı Avustralya’da kılındı. Melbourne’deki cemaati en kalabalık camiler arasında yer alan Meadow Heights Camisi de Avustralyalı Türklerin yanısıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman’a ev sahipliği yaptı.
  • Renkli karşılama
  • Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya’da Ramazan büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkent Cakarta’da Ramazan’ı karşılamak için yürüyüş düzenlendi. Endonezyalılar yürüyüşte pankart ve meşale taşıdı.

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