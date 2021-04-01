Özgün Ramazanda teravih kılınacak mı?
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Ramazan'da teravih kılınacak mı?

2021 yılında Ramazan ayına Kovid-19 salgını altında giriyoruz. Kovid tanısı koyulan hastalardaki vaka sayısının artmasıyla yetkililer tarafından bazı yasaklama kararları alınıyor. Şuan mevcutta cumartesi ve pazar günleri ve akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki, Ramazan'da camide teravih kılınacak mı? Teravih namazlarında cemaatle namaz kılmada bir kısıtlama ya da yasak var mı? İşte tüm ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda teravih kılınacak mı?
Teravih namazı.

Türkiye risk haritasında yüksek riskli illerin artmasıyla hükümet tarafından bazı kısıtlama kararları alındı. Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri sıkılaşacak. Peki teravih namazı olacak mı? Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Tüm bu sorulara Sağlık Bakanı Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakanı Koca "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" dedi.

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

2021 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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