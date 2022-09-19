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Reha Muhtar kızına şiddet iddialarına ne dedi?

Oyuncu Deniz Uğur, eski kocası, ünlü sunucu Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etti. İkizlerinin velayetine sahip olan Reha Muhtar kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu. Peki Reha Muhtar kızına şiddet mi uyguladı? Reha Muhtar’ın kızı kimdir, adı ne, yaşı kaç? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Reha Muhtar’ın kızı kimdir, adı ne kaç yaşında?
Reha Muhtar

Reha Muhtar, Deniz Uğur ile evlenmiş bu evliliğinden ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz olmuştu. Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi, Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uğur, kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı. NTV’de yer alan haberde ise detaylar şu şekilde anlatılmaka. Uğur, iddiasını şu sözlerle dile getirmişti: "Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."=

Reha Muhtar
Reha Muhtar

Bu iddialara Reha Muhtar'dan cevap gecikmedi. Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandı.

  • Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Delilleri inceleyen mahkeme Reha Muhtar'a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

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