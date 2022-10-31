Özgün Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 31 Ekim 2022
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 31 Ekim 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Levent Kenan Kibar getirildi. İşte 31 Ekim 2022 Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi Resmi Gazete atama listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları: Hangi kuruma atamalar yapıldı, kim nereye atandı?
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atamaları yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğü'ne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü'ne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğü'ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği'ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık'ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni görevlendirmeler

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Mete Saat atandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı.

Karar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Resmi Gazete atama listesi için tıklayın

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