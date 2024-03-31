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Rize Seçim Sonuçları 2024 - Rize Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Rize Oy Oranları Sonuçları

Rize seçim sonuçları belli oluyor. 81 ilde oy verme işlemi başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Rize ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Rize seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Rize seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? 2024 Rize oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

13:51 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:51 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Rize
Rize
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek.
, 31 Mart 2024 belediye başkanı adayları oy oranları ilçe ilçe açıklanacak.

31 Mart 2024 Rize Oy Oranları Sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte
Rize seçim sonuçları
2024, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Rize belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

2024 Rize Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

  • AK PARTİ- Rahmi Metin
  • CHP- Necati Topaloğlu
  • DEM -Nurettin Aydın
  • İYİ PARTİ- Köksal Toptan
  • SAADET- Muhammet Yıldız

2019 Rize Yerel Seçim Sonuçları

AK PARTİ- Rahmi Metin %72,9

CHP- Ayhan Akyüz %13,3

İYİ Parti- Yakup Özkan %6,76

SAADET -Muhammet Kaçar %5,54

Rize'nin İlçeleri

Rize Merkez

Çayeli

İyidere

Ardeşen

Pazar

Güneysu

Derepazarı

Hemşin

Fındıklı

Kalkandere

Derecik

Çamlıhemşin

Rize Hakkında

Rize, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, yeşilin ve doğal güzelliklerin hakim olduğu bir şehirdir. Özellikle çay tarımıyla ünlü olan Rize, Karadeniz'in en önemli çay üretim merkezlerinden biridir ve Türkiye'nin çay üretiminin büyük bir kısmını karşılar. Dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen şehir, yemyeşil ormanları, dereleri ve şelaleleriyle turistlerin ilgisini çeker. Rize'nin sahil kesimlerinde ise turkuaz renkli denizi ve plajları bulunur. Kültürel açıdan da zengin olan Rize, yöresel yaşam tarzı, folklorik etkinlikleri ve yöresel mutfağıyla tanınır. Ayrıca Rize, tarihî dokusu ve Karadeniz'e özgü mimarisiyle de dikkat çeker, şehirde Osmanlı döneminden kalan tarihî yapılar bulunur.



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