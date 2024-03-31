Rize seçim sonuçları 2024

31 Mart 2024 Rize Oy Oranları Sonuçları
2024 Rize Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
- AK PARTİ- Rahmi Metin
- CHP- Necati Topaloğlu
- DEM -Nurettin Aydın
- İYİ PARTİ- Köksal Toptan
- SAADET- Muhammet Yıldız
2019 Rize Yerel Seçim Sonuçları
AK PARTİ- Rahmi Metin %72,9
CHP- Ayhan Akyüz %13,3
İYİ Parti- Yakup Özkan %6,76
SAADET -Muhammet Kaçar %5,54
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Rize Hakkında
Rize, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, yeşilin ve doğal güzelliklerin hakim olduğu bir şehirdir. Özellikle çay tarımıyla ünlü olan Rize, Karadeniz'in en önemli çay üretim merkezlerinden biridir ve Türkiye'nin çay üretiminin büyük bir kısmını karşılar. Dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen şehir, yemyeşil ormanları, dereleri ve şelaleleriyle turistlerin ilgisini çeker. Rize'nin sahil kesimlerinde ise turkuaz renkli denizi ve plajları bulunur. Kültürel açıdan da zengin olan Rize, yöresel yaşam tarzı, folklorik etkinlikleri ve yöresel mutfağıyla tanınır. Ayrıca Rize, tarihî dokusu ve Karadeniz'e özgü mimarisiyle de dikkat çeker, şehirde Osmanlı döneminden kalan tarihî yapılar bulunur.