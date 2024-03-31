Rize seçim sonuçları 2024

Rize, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, yeşilin ve doğal güzelliklerin hakim olduğu bir şehirdir. Özellikle çay tarımıyla ünlü olan Rize, Karadeniz'in en önemli çay üretim merkezlerinden biridir ve Türkiye'nin çay üretiminin büyük bir kısmını karşılar. Dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen şehir, yemyeşil ormanları, dereleri ve şelaleleriyle turistlerin ilgisini çeker. Rize'nin sahil kesimlerinde ise turkuaz renkli denizi ve plajları bulunur. Kültürel açıdan da zengin olan Rize, yöresel yaşam tarzı, folklorik etkinlikleri ve yöresel mutfağıyla tanınır. Ayrıca Rize, tarihî dokusu ve Karadeniz'e özgü mimarisiyle de dikkat çeker, şehirde Osmanlı döneminden kalan tarihî yapılar bulunur.