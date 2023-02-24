Roma 2-0 Salzburg
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Roma ve Salzburg karşı karşıya geldi. Maç Roma'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Roma bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.
ROMA - SALZBURG MAÇ ÖZETİ
ROMA - SALZBURG MAÇ ÖZETİ
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28 minutes ago
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