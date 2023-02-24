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Belotti ve Dybala ikilisi Salzburg'u yıktı: Roma 2-0 Salzburg

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Roma evinde Salzburg'u ağırladı. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Salzburg zorlu deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Roma dakika 33' Andrea Belotti ve 40' Paulo Dybala'nın attığı gollerle galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı. Roma - Salzburg maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:50 . 24/02/2023 Friday
Yeni Şafak
Roma 2-0 Salzburg

Roma 2-0 Salzburg

#Roma
#Salzburg
#maç özeti
#UEFA
#Avrupa Ligi
#son 16 turu
28 minutes ago
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Belotti ve Dybala ikilisi Salzburg'u yıktı: Roma 2-0 Salzburg
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