UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Union Berlin evinde Ajax’ı konuk etti. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Union Berlin evinde Ajax’ı 3-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Goller dakika 20’ Robin Knoche (pen.), 44’ Josip Juranovic, 47’ Mohammed Kudus ve 50’ Danilho Doekhi’den geldi. Ajax’ın 12 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla bozulmuş oldu. Union Berlin - Ajax maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.