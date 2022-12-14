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Prof. Dr. Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü oldu. Peki Sadettin Hülagü kimdir, nereli kaç yaşında? Sadettin Hülagü hangi görevlerde bulundu? İşte Sadettin Hülagü’nün hayatı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadettin Hülagü kimdir? Sadettin Hülagü nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Sadettin Hülagü’nün hayatı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sadettin Hülagü’nün rektörlük görevi 9 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün Rektörlüğe atanmasıyla sona ermişti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Ayrıca Hülagü’nün 2011 ve 2012’de Erdoğan’ın doktorluğunu yaptığı biliniyor.

Sadettin Hülagü kimdir?

Prof. Dr. Sadettin Hülag, 1959’da Erzurum’da doğdu. Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.

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