Sahil Güvenlik 2022 400 Uzman Erbaş Alımı |Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde toplamda 400 uzman erbaş istihdam edilmesi hedefleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımına ilişkin genel ve özel şartlar netleşti.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

18 – 25 Nisan 2022 tarihleri arasında adayların Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 uzman erbaş alımı ilanında belirlen kadrolar için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Her bir kadro için aranacak şartlar farklılık göstermektedir. Söz konusu şartları sağlayan adaylar 25 Nisan tarihine kadar başvurularını yapabilirler.

Son başvuru tarihi olan 25 Nisan 2022’ye kadar adayların ‘’turkiye.gov’’ adresi üzerinden Sahil Güvenlik Komutanlığı İş Başvurusu ekranından e – Devlet kapısı ile başvurmaları mümkündür. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Aday başvuru sonuçlarını ‘’sg.gov’’ adresi üzerinden ilan edilmesinin ardından takip edebilirler.

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SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş kadrosu için yapılacak personel alımında askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ilgili birimlerde yapmış veya yapıyor olmak şartlarını sağlamak gerekmektedir. Adayların ayrıca ilgili kadroların her biri için belirlenen mesleki ve özel şartları da sağlamaları gerekmektedir. En lise mezunu olmak, 2022 Ocak ayı itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartlara sahip olanların başvurularını yapmaları mümkündür.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK KONTENJAN VE KADROLAR

Yüzer ve kara birlikleri için alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar ise şöyledir:

Topçu – 110 Serdümen – 20

Motorcu – 80

Elektrikçi – 30

İkmal – 30

Kurbağa Adam – 15

Şoför – 45

Muhafız – 70

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler maaşlar hakkında araştırma yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş maaşları ise net olarak bilinmiyor. Ancak TSK'de görev alar uzman erbaş maaşları şöyle:

Yeni atanmış bir uzman çavuşun maaşı: 4.500 ila 5.000 TL arası

Güneydoğu bölgesinde görev yapan bir uzman çavuşun maaşı: 6.500 ila 8.000 TL arası

Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşı: 7.000 ila 8.250 TL arası

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Sınır dışı askeri personel olarak göreve çağrılan uzman çavuşların maaşı: 10.000 TL ve üzeri

En düşük uzman çavuş maaşı: 3.100 TL

En yüksek uzman çavuş maaşı 8.400 TL

Uzman çavuş olarak görev yapan emeklilerin maaş: 4.500 TL ve üzeri.