Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu. Buna göre müslğmanlar bulundukları yere göre sahur saatlerine uyarak sahurlarını edebilecek.

Sahur nedir?

Sahur dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. İmsak vakti oruca başlama vaktini ifade eder.

Sahur saat kaçta kadar yapılır?

Sahur vakti fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının, bazı Hanefî ve Şâfiîler’e göre son altıda birinin başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir. Şafak sökmesi veya tan yerinin ağarmasıyla kastedilen ise sabah namazı ve orucun başlangıç vaktinin girmesidir

Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında güncel imsakiyeyi resmi internet sayfasından paylaşıyor.

Kullanıcılar, il ve ilçe filtreleme yöntemiyle yaşadıkları şehirlerdeki iftar ve sahur vakitlerini sorgulayabiliyor.

11 Mart Pazartesi gecesi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için ilk sahur saat 05.51’de sona ererken, oruç ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte saat 19.13’te açılacak. Diğer illerin imsakiyesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.







