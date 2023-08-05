’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yol çalışmasının olduğu bölgede kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yol çalışmasının olduğu bölgede kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Köprüsü’ndeki çalışmalar sebebi ile ulaşımın gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede S.Y. idaresindeki 54 HH 777 plakalı Volkswagen marka cip ile U.K. idaresindeki 54 HT 834 plakalı Kia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü U.K., araçta yolcu olarak bulunan ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen S.K., A.K. ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi ve cipin sürücüsü S.Y. yaralandı.