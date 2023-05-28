28 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi Sakarya 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Sakarya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu oranı kaç? Sakarya'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu?Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Sakarya 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 28 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi Sakarya seçim sonuçları saat 17.00' den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Sakarya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sakarya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Sakarya 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Sakarya ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sakarya ilçe sonuçları oy oranları son durum

Sakarya ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Sakarya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,5’ini alırken, Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,1’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.

2018 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları

Sakarya Cumhur İttifakı oy oranı % 71.8 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Sakarya’da oyların yüzde 25,2’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Sakarya’da 1’er milletvekili çıkardı.

2018 Sakarya’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Sakarya 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 58,2

CHP % 13,7

MHP % 13,6

İYİ Parti % 9,4

2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Sakarya hakkında bilgiler

Sakarya, Türkiye'nin batısında Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. 2000 yılından önce Kocaeli iline bağlı bir ilçe iken, bu tarihte il statüsüne kavuşmuştur. Adını, Sakarya Nehri'nden almaktadır.

Sakarya, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlk olarak Hititler, ardından Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bölgede hüküm sürmüştür. Bu nedenle Sakarya, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir.

Sakarya'nın ekonomisi tarım, sanayi ve turizm üzerine kuruludur. Tarım alanında, özellikle mısır, buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, çeltik, sebzeler ve meyveler yetiştirilmektedir. Sanayi alanında, özellikle otomotiv, tekstil, gıda ve kimya sektörleri önemlidir. Ayrıca, Sakarya'nın termal turizm potansiyeli de oldukça yüksektir.

Sakarya, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, termal kaplıcaları, festivalleri ve diğer etkinlikleriyle ziyaretçileri kendisine çekmektedir. Sakarya'nın en önemli turistik mekanları arasında Karasu, Kocaali, Akyazı, Hendek, Taraklı, Sapanca, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle de popüler bir konumdadır.

Ayrıca, Sakarya'nın tarihi ve kültürel mirası da oldukça zengindir. Sakarya Müzesi, Sakarya Atatürk Evi, Kaynarca Çayırı, Ferizli Geçilmez ve Kapaklı Çeşmesi, Adapazarı Şehitler Parkı, Tarihi Batakhan, Adapazarı Kültür Merkezi ve Karasu Kalesi gibi birçok önemli tarihi ve kültürel yapı ve alan bulunmaktadır.



