Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı

Salat-ı Tüncina
Salat-ı Tüncina, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getiren bir duadır. Bu dua, her türlü korku ve afetlerden, sıkıntılardan, ihtiyaçlardan, günahlardan ve kötülüklerden Allah'a sığınmak için okunur. Salaten Munciye’nin fazileti çok büyüktür. Bu duayı okuyan kimse, her türlü bela ve musibetten korunur, Allah'ın lütuf ve keremine nail olur.
Salatı Tüncina Duası Arapça Okunuşu
Salaten Tüncina'yı her gün okumaya devam etmek, Allah'ın koruması altında olmak ve bütün hayırlara nail olmak için çok faydalıdır. Bu duayı her gün okuyabilir, sevdiklerinize de tavsiye edebilirsiniz.
Salaten Tüncina'nın Arapça okunuşu şu şekildedir:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُنْجِنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَوَائِجِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَكْرَمَ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.
Salaten Tüncina Duası Türkçe Okunuşu
- Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî’ı’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takzî lenâ bihâ cemî’a’l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ı’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ‘ındeke a’le’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemî’ı’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât. İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr.
Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Türkçe anlamı
- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline öyle bir salat eyle ki, o salat hürmetine bizi bütün korku ve afetlerden kurtarırsın, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan temizlesin, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun hürmetine bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştırırsın. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.
Salatı Munciye Okumanın Faziletleri
Salaten Tüncina'nın fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şöyledir:
- Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi: "Kim her sabah ve akşam Salaten Tüncina'yı okursa, Allah onu bütün korku ve afetlerden korur." (Tirmizî, Deavât, 152)
- Hz. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi: "Kim her gün Salaten Tüncina'yı okursa, Allah onu 70 bin melek ile korur." (İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, 44/352)
- Hz. Abdullah ibni Abbas (r.a.) şöyle dedi: "Kim her namazdan sonra Salaten Tüncina'yı okursa, Allah ona cennette bir köşk verir." (İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, 44/352)