Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline öyle bir salat eyle ki, o salat hürmetine bizi bütün korku ve afetlerden kurtarırsın, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan temizlesin, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun hürmetine bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştırırsın. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.