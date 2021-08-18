Özgün Salomon Rondon kimdir? Salomon Rondon Fenerbahçeye transfer oldu mu?
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Salomon Rondon kimdir? Salomon Rondon Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Salomon Rondon kimdir? sorusu merak kazandı. Sarı lacivertliler, son olarak Koreli savunmacı Kim Min-Jae'yi transfer ederken takıma irecek diğer isimlerle ilgili iddialar ortaya çıkıyor. Fenerbahçe pazarda futbolcu arayışına devam ederken Salomon Rondon ismi gündeme geldi. Peki, Salomon Rondon Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Salomon Rondon kimdir, kaç yaşında? Salomon Rondon hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salomon Rondon kimdir? Salomon Rondon Fenerbahçeye transfer oldu mu?
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Son olarak Serdar Dursun sakatlığı sonrası (6-8 hafta sahalardan uzak kalacak) yeni bir forvet arayışına giren Fenerbahçe'nin, Salomon Rondon ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Gelişmenin ardından Salomon Rondon hakkında detaylar merak kazandı.

SALOMON RONDON FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe için sürpriz bir iddia da Kore basınından geldi. Muhabir Steve Manseoung Han'ın bildirdiği habere göre sarı lacivertliler, Çin Süper Ligi takımlardından Dalian'da forma giyen Salomon Rondon ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Rondon ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncunun son durumunu Dalian kulübünün teknik direktörüyle görüşüyor ve oyuncuyla sürekli iletişim halinde.

SALOMON RONDON KİMDİR?

16 Eylül 1989'da Venezuela'nın Caracas şehrinde doğan 1.86 boyundaki santrafor, özellikle sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Daha önce Aragua, Las Palmas, Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle, West Bromwich ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen golcü futbolcu, 2019'da 18 milyon Euro'luk bonservis karşılığında Çin kulübü Dalian'a transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca toplam 435 karşılaşmada görev alan Salomon Rondon, bu maçlarda 151 gol atarken 44 de asist yapmıştı. Salomon Rondon, Venezuela Milli Takımında ise 83 maça çıkarken 31 gol kaydetti.

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