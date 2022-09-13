Samsunspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Listede 3 aday bulunuyor. İşte adaylar.

İSMAİL KARTAL

Kariyerinde 2 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazanan İsmail Kartal, bu zamana kadar 13 takım çalıştırdı.

> Fenerbahçe 67 maç 42 galibiyet 15 beraberlik 10 mağlubiyet

> Konyaspor 26 maç 11 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet

> Çaykur Rizespor 28 maç 9 galibiyet 5 beraberlik 14 mağlubiyet

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> Ankaragücü 53 maç 25 galibiyet 11 beraberlik 17 mağlubiyet

> Gaziantepspor 16 maç 5 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet

> Eskişehirspor 4 maç 4 mağlubiyet

> Altay SK 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet

> Mardinspor 1 maç 1 mağlubiyet

> Malatyaspor 1 maç 1 mağlubiyet

> Sivasspor 1 maç 1 mağlubiyet

> BB Erzurumspor

> Karabükspor

> Orduspor

SAMET AYBABA

Listede bulunan Samet Aybaba ise teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Kayserispor ile başladı. Aybaba'nın 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği, 2002-03 sezonunda ise Trabzonspor'la birer Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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AYKUT KOCAMAN

Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman'ın ise 1 lig 3 tane de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı en son Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve çıktığı 29 maçta 1.14 maç başı puan ortalamasını tutturabilmişti.