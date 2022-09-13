Özgün Samsunsporun Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Samsunspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Bayram Bektaş’la yollarını ayıran Samsunspor yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bugün İsmail Kartal ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda listede 2 aday daha bulunuyor. Peki adaylar kimler? Samsunspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar…

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?
Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Listede 3 aday bulunuyor. İşte adaylar.

İSMAİL KARTAL

Kariyerinde 2 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazanan İsmail Kartal, bu zamana kadar 13 takım çalıştırdı.

> Fenerbahçe 67 maç 42 galibiyet 15 beraberlik 10 mağlubiyet

> Konyaspor 26 maç 11 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet

> Çaykur Rizespor 28 maç 9 galibiyet 5 beraberlik 14 mağlubiyet

> Ankaragücü 53 maç 25 galibiyet 11 beraberlik 17 mağlubiyet

> Gaziantepspor 16 maç 5 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet

> Eskişehirspor 4 maç 4 mağlubiyet

> Altay SK 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet

> Mardinspor 1 maç 1 mağlubiyet

> Malatyaspor 1 maç 1 mağlubiyet

> Sivasspor 1 maç 1 mağlubiyet

> BB Erzurumspor

> Karabükspor

> Orduspor

SAMET AYBABA

Listede bulunan Samet Aybaba ise teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Kayserispor ile başladı. Aybaba'nın 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği, 2002-03 sezonunda ise Trabzonspor'la birer Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

AYKUT KOCAMAN

Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman'ın ise 1 lig 3 tane de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı en son Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve çıktığı 29 maçta 1.14 maç başı puan ortalamasını tutturabilmişti.

Samsunspor transfer rekoru kırdı!
ÖZGÜN
Samsunspor transfer rekoru kırdı!
Başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ücreti ne kadar?

​TOKİ müracaatı nereye ve nasıl yapılacak?
Kontenjanlar belli oldu

Kontenjanlar belli oldu

TOKİ projesinde 5 gruba ayrı tahsis edilecek.
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

​Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı

​İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

​Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.