Samsunspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Listede 3 aday bulunuyor. İşte adaylar.
İSMAİL KARTAL
Kariyerinde 2 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazanan İsmail Kartal, bu zamana kadar 13 takım çalıştırdı.
> Fenerbahçe 67 maç 42 galibiyet 15 beraberlik 10 mağlubiyet
> Konyaspor 26 maç 11 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet
> Çaykur Rizespor 28 maç 9 galibiyet 5 beraberlik 14 mağlubiyet
> Ankaragücü 53 maç 25 galibiyet 11 beraberlik 17 mağlubiyet
> Gaziantepspor 16 maç 5 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet
> Eskişehirspor 4 maç 4 mağlubiyet
> Altay SK 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet
> Mardinspor 1 maç 1 mağlubiyet
> Malatyaspor 1 maç 1 mağlubiyet
> Sivasspor 1 maç 1 mağlubiyet
> BB Erzurumspor
> Karabükspor
> Orduspor
SAMET AYBABA
Listede bulunan Samet Aybaba ise teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Kayserispor ile başladı. Aybaba'nın 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği, 2002-03 sezonunda ise Trabzonspor'la birer Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
AYKUT KOCAMAN
Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman'ın ise 1 lig 3 tane de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı en son Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve çıktığı 29 maçta 1.14 maç başı puan ortalamasını tutturabilmişti.