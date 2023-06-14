|
Özgün

Kamu görevlilerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen ve ’uyuşturucu ticareti’nden gözaltına alınan 5 kamu görevlisinden 2’si tutuklanırken, 1 kamu görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11:15 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun

Samsun

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin katılımları ile Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonda; içlerinde halen kamu kurumunda görevli olan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltı kararı verildi. Operasyonda tüm şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kamu görevlisi Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutukladı, 1 kamu görevlisine adli kontrol verildi, diğer 2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Soruşturma tüm yönleriyle Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.



#samsun
#çarşamba
#uyuşturucu operasyonu
#haberler
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek