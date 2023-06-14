Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin katılımları ile Çarşamba ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonda; içlerinde halen kamu kurumunda görevli olan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltı kararı verildi. Operasyonda tüm şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kamu görevlisi Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutukladı, 1 kamu görevlisine adli kontrol verildi, diğer 2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Soruşturma tüm yönleriyle Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.