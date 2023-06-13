|
Gündem

Samsun'da istinat duvarı yıkıldı: Boşluğa düşen 5 araç ve tekne zarar gördü

Samsun'da iki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Oluşan boşluğa düşen 5 araç ile 1 teknede hasar meydana geldi.

17:31 . 13/06/2023 Salı
AA
Samsun'da istinat duvarı yıkıldı.

Samsun'da istinat duvarı yıkıldı.

Samsun'da iki apartman arasındakiistinat duvarının aşırı yağış nedeniyle yıkılması sonucu oluşan boşluğa düşen 5 araç ile teknede hasar meydana geldi.

Kent merkezinde gece gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 650. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

Duvarın üst bölümünde park halinde bulunan 5 araç ile bir tekne, duvarın yıkılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Zarar gören araçlar ve tekne, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.





#Samsun
#sel
#istinat duvarı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nijerya’da salgın alarmı!