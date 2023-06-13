Samsun'da istinat duvarı yıkıldı: Boşluğa düşen 5 araç ve tekne zarar gördü

Karadeniz’i etkisi altına alan kuvvetli yağış, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Amasya’da sele ve su baskınlarına neden oldu. Samsun'da hayvanlarını kurtarmak isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal ile Amasya'da sele kapılan otomobildeki Murat Ekşi hayatını kaybetti. Samsun'da beş ilçede, Kastamonu'nun İnebolu, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.