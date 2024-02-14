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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

10:30 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.


Şanlıurfa’da bir mahalle sular altında kaldı

Şanlıurfa’da yaşanan kuvvetli yağmurun ardından bir mahalle adeta sular altında kaldı. Mahallede mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarılırken, bir pikap ile otomobil ise adeta suya gömüldü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki bazı araçlar yolda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Süleymaniye mahallesinde su seviyesi yükselirken, bir kaç aracın mahsur kalması sonucu yollar trafiğine kapatıldı.



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#şanlıurfa okul tatili
#şanlıurfa sel
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