Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.





⚠️ÖNEMLİ DUYURU



Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) February 14, 2024

Şanlıurfa’da bir mahalle sular altında kaldı

Şanlıurfa’da yaşanan kuvvetli yağmurun ardından bir mahalle adeta sular altında kaldı. Mahallede mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarılırken, bir pikap ile otomobil ise adeta suya gömüldü.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki bazı araçlar yolda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Süleymaniye mahallesinde su seviyesi yükselirken, bir kaç aracın mahsur kalması sonucu yollar trafiğine kapatıldı.







