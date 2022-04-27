Osmanlı sarayından çok hafif bir o kadar da lezzetli: Saray sarması tarifi Diğer adıyla "sultan sarması" olarak bilinen saray sarması, sütlü ve hafif tatlı severler için iftar sonrası yenilecek en kolay tatlı. Peki, saray sarması nasıl yapılır? İşte, saray sarması tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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