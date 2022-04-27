Osmanlı sarayından çok hafif bir o kadar da lezzetli: Saray sarması tarifi

Dinlendirme işleminin sonrasında dikkatli bir şekilde rulo şeklinde sarılır ve servis edilecek sultan sarması tarifini sizler için hazırladık. İşte, nefis sultan sarması tarifi.
SARAY SARMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Muhallebisi İçin:
-1 litre süt
-1 su bardağı un
-1 su bardağı toz şeker
-1 paket vanilin
-50 gram tereyağı
Kaplaması İçin:
-1,5 su bardağı hindistan cevizi rendesi
-1 paket krem şanti (1 su bardağı sütle çırpılmış)
-1 su bardağı fındık (rondoda çekilmiş)
Üzeri İçin:
-1/2 su bardağı antep fıstığı tozu (veya parçacıkları)
SARAY SARMASI TARİFİ YAPILIŞI
1. Orta boy bir tencerede süt, un ve toz şekeri muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Muhallebi koyulaştıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip ocaktan alın.
2. Fırın tepsisine rendelenmiş Hindistan cevizini yayın.
3. Üzerine hazırladığınız muhalebiyi eşit şekilde yayın. Spatula yardımıyla düzeltip önce oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından 2 saat buzdolabında bekletin. Tepsiye döktüğünüz muhallebi buzdolabında soğurken, sütle toz krem şantiyi çırpın ve buzdolabında bekletin.
4. Yeterince soğuyan muhallebiyi buzdolabından çıkarın ve hazırladığınız krem şantiyi üzerine yayın.
5. Muhallebiyi 8 eşit parçaya bölün ve üzerine rondodan geçirdiğiniz fındığı serpiştirin.
6. Spatula yardımıyla her parçayı rulo halinde sarın.
7. Üzerlerine Antep fıstığı serpiştirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
SARAY SARMASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
1 porsiyon saray sarması tarifi için 444/kcal'dir.
SARAY SARMASI KALORİ DEĞERİ
Saray sarması tarifinin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.