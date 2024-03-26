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Seçim

AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah açıklaması: Milli Görüş çizgisinden uzaklaştı

Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa ettikten sonra AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu, YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını ve Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu dile getirdi. Pamukçu, “Bu seçim 2028’in provası olacak. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsün” ifadelerini kullandı.

12:14 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:36 - 26/03/2024 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pamukçu'nun rozetini Büyük İstanbul Mitingi'nde taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pamukçu'nun rozetini Büyük İstanbul Mitingi'nde taktı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek istifa etti.

24 Mart günü yapılan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu, AK Parti'ye geçti.


'Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsün'

Suat Pamukçu, A Haber'e yaptığı açıklamalarda YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getirerek şunları söyledi:

"Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler.


'2028'in provası olacak'

31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim."


'Necmettin Erbakan siyasetine ters'

Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu da dile getiren Pamukçu,
"Erbakan hocanın siyasetinin temeli CHP'nin bir daha bu ülkede tek başına iktidar olmamasına dayanır. Yaşadığı o dönemin zulmünden aldığı dersle hep bu hedefi gözetmiştir.

'Ayasofya, cami olarak açılırsa...'

Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" ifadelerine yer verdi.



#Suat Pamukçu
#Yeniden Refah Partisi
#Milli Görüş
#AK Parti
#Necmettin Erbakan
37 dakika önce
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