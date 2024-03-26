AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah açıklaması: Milli Görüş çizgisinden uzaklaştı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek istifa etti.
24 Mart günü yapılan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu, AK Parti'ye geçti.
'Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsün'
Suat Pamukçu, A Haber'e yaptığı açıklamalarda YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getirerek şunları söyledi:
'2028'in provası olacak'
31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim."
'Necmettin Erbakan siyasetine ters'
'Ayasofya, cami olarak açılırsa...'
Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" ifadelerine yer verdi.