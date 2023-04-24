Bay Kemal fitne ateşi yakıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir fitne ateşi yaktığını söyledi.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın gündeminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” çıkışı vardı. “Biz milletimizi deprem yıkıntılarının altından kurtarmakla uğraşırken, anlaşılan o ki kendi kendine gaza gelen bay bay Kemal bir ara ciddi ciddi ülkenin başına gelebileceğine inanmış” diyen Erdoğan, “Sonra milletimizin ferasetinin farkına varınca, sandıkta bir kez daha hüsrana uğrayacağını anladı. Bu hırsla da milletimizi birbirine düşürmek için her gün yeni bir fitne ateşi yakmaya başladı” ifadelerini kullandı.

KÜRTLERİ TAHRİK EDİYOR

“Bay bay Kemal, bu milletin mayası sağlam ve 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi Allah'ın izniyle verecek” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimizin değerlerine sahip çıktığını ve bu yolda ilerleyemeyeceğini görünce kendini neye adadı? Cami, türbe gezmeye verdi. Bugüne kadar neredeydin ya? Şimdi cami, türbe dolaşıp duruyor. Neler söylüyor neler. Ardından kendini PKK'nın güdümünden kurtaramayan 7. ortağı HDP'den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı.”

TEHLİKELİ VE YAKICI

“Avrupa ve Amerika'daki kimi hain çevrelerin yıllardır dillendirdiği sinsi iddiaları tekrarlayarak, bölücülerin ekmeğine yağ sürdü. Kürt kardeşlerimiz sicilini de çapını da okkasını da bildikleri bu zata itibar etmedikleri için bu hamlesinde karşılık bulamadı. Bunun üzerine daha tehlikeli, daha yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki kimse bu zata bugüne kadar inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse, bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, genel müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?”

ALEVİLİK İSTİSMARINDA

“Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok. Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var, o da İslam'dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlık'tır. Bay bay Kemal sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik, ne karıştırıyorsun bunları? Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki ama dert başka. Şimdi oradan bir istismarda. Ülkemizdeki her bir insanımızı bu anlayışla kucakladık. Hizmet ettik. Hatta bununla kalmadık. Ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza da biz sahip çıktık. Bu vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını da en geniş şekilde kullanabilmelerine biz imkan sağladık.”

KİRLİ OYUNLAR

“İslam'ı terörle özdeşleştirmek, Müslümanlar'ı tezyif etmek, özellikle de Alevi kardeşlerimizi 'Ali’siz Alevilik' gibi akımlarla bu büyük aileden kopartmak isteyenlere asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Batı’nın dün Bektaşiler üzerinde oynadığı oyunu, bugün Alevi kardeşlerimiz üzerinde tekrarlama niyetini biliyoruz ve bu sinsi planı reddediyoruz. Kimsenin bu özbeöz kardeşlerimizi istismar ederek, milli birliğimize, bütünlüğümüze, ortak geleceğimize göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Alevi kardeşlerimizi İslam'dan, ülkemizden ve milletimizden koparmayı amaçlayan fitne tüccarlarının kirli oyunlarına başta bay bay Kemal olmak üzere kimseyi alet ettirmeyeceğiz.”

7’li Masa iyice dağıttı

Ülkenin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini anlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Bay bay Kemal’in bu tür vaatleri var mı? Bol bol yalan. Londra’daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bay bay Kemal’in işi ya Kandil’deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla. Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo’yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan’ı çıkaracakmış. Bu ülke, terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Peki, bay bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? ‘Ya ne diyorsun sen ortak?’ diyor mu? Bu 7’li Masa iyice dağıttı. Bu 7’li Masa’yı 14 Mayıs’ta da siz dağıtacaksınız.”







