Boş meydanlara ortak miting formülü

İlk başta meydanlara tek çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşlik ettiği Konya, Kırıkkale ve Kayseri programlarında da seçmenlerden beklediği ilgiyi göremedi. Buna karşın İYİ Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi kentlerde benzer manzarayla karşılaşmamak için farklı arayışlara yöneldi. Akşener miting düzenlenecek şehirlerde, ittifaktaki partilerin liderleriyle seçmen karşısına çıkmayı planlıyor. Bu formülün sadece büyükşehirlere dönük değil, diğer kentler için de geçerli olduğu belirtiliyor. Ortak miting fikrine diğer partilerin de sıcak baktığı ifade ediliyor.