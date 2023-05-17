Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden Ayşegül Didem Doğan adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek ‘Tiktok’ isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan Ayşegül Didem Doğan isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan Ayşegül Didem Doğan isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ayşegül Didem Doğan isimli bir Tiktok kullanıcısı da tehditkâr sözlerle, "Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama" depremzedeleri hedef aldı. "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle" diyerek tehditler savurdu.