CHP müşahit listesini unuttu

CHP’nin Pamukkale’de sandıkları boş kalacak. 7’li Masa’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında yargının bozulduğunu iddia etti. 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalıştıklarını, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı’na (AA) güvenmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de kaç sandık var, bu sandıklar nerede, en son YSK’dan veriler geldi. Biz daha önceki veriler üzerinden ilk çalışmamızı yaptık. Hangi sandıkta görevlimiz olacak, Ankara’da gönüllü bir ekibimiz, Türkiye’deki her bir sandık görevlisini aradı ‘Siz hangi sandıkta görevlisiniz?’ diye. Doğru yanıt verdiyse ‘tamam bu işini biliyor’ diyecek” şeklinde konuştu. CHP lideri canlı yayında bu açıklamaları yaparken, aynı dakikalarda CHP Pamukkale İlçe Örgütü’nün sandık görevlileri listesini YSK’ya bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale’de sandık görevlisi listesini YSK’ya zamanında teslim edemeyen CHP, ilçedeki 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. Olay üzerine CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti.