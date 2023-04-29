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Seçim

CHP’den üç ortağa tepki: Sahada yoksunuz

Yedili Masa’da küçük ve büyük ortaklar arasında “Seçmenimiz oy vermez” gerilimine “Sahada yoklar” tepkisi eklendi.

Mehmet Güney
04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Millet İttifakı.

Millet İttifakı.

CHP ve İYİ Parti’den, masanın küçük ortakları Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti’ye (DP) seçim sürecine ilişkin “Sahada yeterince yoklar” eleştirisi yükseliyor. Ortaklığa sonradan dahil olan Gelecek ve DEVA’nın 14 Mayıs’a günler kala sahada istenilen performansı gösteremediğini ifade eden CHP’li ve İYİ Partili kurmaylar, sandık gününe kadar performansı daha da yükseltmelerinin ittifaktaki partiler açısından daha kârlı olacağına dikkat çekiyor.

SP’YE GEÇER NOT

Sahada yetersiz eleştirisinden DP de nasibini alıyor. Bu partinin CHP listelerinde en az vekille temsil edildiği hatırlatılarak bunun DP tabanında hoşnutsuzluğa yol açtığı bildiriliyor. Saadet Partisi’nin (SP) performansı ise CHP ve İYİ Parti’de olumlu bulunuyor. Kurmaylar, SP’nin teşkilat gücünün Gelecek ve DEVA’dan daha kuvvetli olduğunu ifade ediyor.

BABACAN’I DOĞRULADI

Öte yandan CHP Genel Başkanvekili Engin Altay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, “Tabanımız CHP'ye oy vermez” sözlerini doğrularcasına açıklamalarda bulundu. Altay, “DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin seçmeninde oyun tümünü yüzde 100 alır mısınız derseniz, anketler yüzde artı eksi 2 olarak gider. Sayın Babacan bir gerçeğin altını çizdi, doğrudur. Oy bir çek değildir. Oyu çek gibi hiçbir lider ciro edemez. Biz de edemeyiz” diye konuştu.




#Yedili Masa
#Seçim
#CHP
#İYİ Parti
#Saadet Partisi
#DEVA
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