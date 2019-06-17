İmamoğlu’nun maskesi düştü

Saadet Partililere çağrı yapılan toplantıya, önceki dönem Devlet Bakanı Hasan Aksay, Refah Partisi eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Avukat Orhan Töz, Prof. Dr. Sami Şener ve Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu katıldı.

BU SEÇİM VAZİYET DEĞİŞTİ

Konuşmacılar, İstanbul seçimlerine particilik anlayışıyla yaklaşmanın yarın büyük pişmanlıklar doğuracağına vurgu yaptı. Orhan Töz, “Her partinin seçimlere katılma hakkı var. İstediğiyle ittifak yapar. Ama bu seçim vaziyet değişti. Ben o kişiye İmamoğlu demekten imtina ediyorum. 31 Mart'tan sonra maske düştü. Karşısında bir Binali var" dedi. Partilerin değil davanın önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise, “17 yıldan beri yakaladığımız bu hizmet noktasında üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Dava önemlidir. Kim bu davaya hizmet ediyorsa onunla hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN YÜZÜNE NASIL BAKARIZ

Şevki Yılmaz, "Ben partiyi değil Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyorum. Lütfi Doğan hocam ve Recai Kutan ağabey de bizimle aynı görüşte. Hırslarımızla bu gemiyi vatanı bölecek korsanlara teslim edersek şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Saadet Partililer, Erbakan hocamızı mahkum eden partiye nasıl destek verebilirler" diye konuştu.