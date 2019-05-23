İşçilere hakedişler ödenecek

Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Halk Ulaşım AŞ ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel İftarına katılan Yıldırım, program öncesinde bir halk otobüsünün direksiyonuna oturdu. Yıldırım, “Kolay artık, şoförlük de kolaylaştı” diye espri yaptı.

İKİ ÖNEMLİ MÜJDEMİZ VAR

İftar öncesinde 5 halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileri ile İETT ve belediye yetkilileriyle bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, “Bugünkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

45 LİRALIK FARKI BELEDİYE VERECEK

Yıldırım, “Biliyorsunuz öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşan fark ne kadar? 45 lira. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz. Belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bayramı da şimdiden tebrik eden Yıldırım, “Bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da kurban bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran’da da İstanbul’un bayramı var. Bu bayramda hep beraber kutlamaya hazır mısınız?” diye konuştu.

DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIM

Daha sonra Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel iftar programına geçerek konuşan Yıldırım, 16 yıl siyasette birçok hizmette bulunduğunu söyledi. Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: “Desteklerinizle belediye başkanı seçilirsem Türkiye’de 16 yıldır yaptıklarımın çok daha güzelini bu güzel şehre yapmak için gayret edeceğim.”