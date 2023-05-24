Kaos hazırlığı yapmışlar

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri büyük bir sükunetle sonuçlansa da bazı CHP’liler seçim akşamı sokakları hareketlendirecek girişimlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarışı önde götürdüğü netleşmesine rağmen “Öndeyiz” diye mesaj attı. İmamoğlu ile Yavaş, kameraların karşısına çıkarak Kılıçdaroğlu’nu “13. Cumhurbaşkanı” ilan etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş bir oldubittiyle manipülasyon yaparken FETÖ ve CHP’nin trolleri de Yüksek Seçim Kurulu önünde Gezi benzeri bir kalkışma için harekete geçti.

Twitter’da bir anda düğmeye basılarak, binlerce hesaptan aynı anda “Sandıklarda oyların çalındığı, YSK’nın verilerinin şaibeli olduğu” iddia edilip YSK önünde toplanma çağrıları yapıldı. Örneğin “Solcu Gazete” adıyla paylaşımlar yapan Serhat Bengü, Mardin Nusaybin’deki bir sandıkta Yeşil Sol Parti’nin 225 oyunun MHP’ye yazıldığını iddia etti.

FETÖ’NÜN SORU HIRSIZI DEVREDE

“Yazan adam” kullanıcı adını kullanan Serkan Kekeç de, “CHP kalesi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 1016 No’lu sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç oy çıkmamış. Erdoğan’ın yüzde 49’u nasıl bulduğu ortada #oylaryenidensayılsın” yazdı. FETÖ’nün soru hırsızlığının kilit isimlerinden firari Mehmet Hanefi Sözen de “Suna Varol” kullanıcı ismiyle seçim sonuçlarında şaibe olduğunu öne sürerek CHP’lileri ve diğer muhalefet partilerinin seçmenlerini YSK önüne gitmeye çağırdı. Bazı CHP’li siyasetçiler ve gazetecilerin de dahil olduğu kampanya hataların YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğunun ortaya çıkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının 2,5 milyonu bulduğu görülünce bir anda kesildi. Ancak 14 Mayıs’tan bu yana “oyların çalındığı, sandıklara sahip çıkılmadığı” algısı işlenerek 28 Mayıs için de provokasyon hazırlıkları yapılıyor.

40 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU ÇALIŞTI

CHP’nin FETÖ’cü ve PKK’lılarla işbirliği yapan 40 bin kişilik bir trol ağı olduğu biliniyor. Kimi zaman rakiplerine tehdit ve hakaretlerde bulunan bu ağ montaj görüntülerini yayarak Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini sağlamıştı.

Trol ağında yer alan hesaplar

Ömer Serdar Özkan (BGY), Ömer Ürpek (Darkweb), Nilgün Tap (Nurse), Resul Burak Yıldırım, Ömer Talha Besnek, Ümit Karaca (Wispherhaber), Ümüt Seyhan (Dr. Esmeralda), Rızgar Baytar, Amed Muradi Baytar (Sokak Cephesi), Filiz Konursay (Tekerlekli Örümcek), Güler Görnü (Rozzeren), İlay Kadiroğlu (itperest), Ayhan Ersin Breuer (Areskara2), Cihan Aydemir (bayqundi), Murat Tok (vatan18811938), Altan Şener (altansener), Yunus Emre Şahin (II. Frederick), Emrah Karatay (roleximyok2), Elvan Aktaş (Elvan Aktas), Mehmet Ünal (AfsinSuleyman), Emre Aydoğdu (Beyaz Kurt), Adil Murat Alan (Sleeper Owl), Mustafa Bayraktar (MUSTİİ), Süleyman Kurt (SusarsanKaybedersin), Yusuf Demir (Yusuf) Ayşe Yıldız (yıldızayşe Mka NUTUK), Fatime Gül Akkartal (Arjîne76), Hejer Al (Gençlik Devirecek) bu isimler de 16 Mayıs gecesi provokasyon yapan sosyal medya hesapları arasında yer aldı.

50 bin avukatla YSK önüne gelin

İşte 14 Mayıs’ta sandık sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokak provokasyonları yapan hesaplardan bazıları:

Furkan Güngör (Haber Report): Birçok sosyal medya kullanıcısı Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ya git’ çağrısı yaptı.

Hüseyin Dicle (Militer Doktrin): YSK önüne gerekirse 50 bin avukatla gidin! SADAT'ın kapısına gittiğiniz gibi YSK’ya da gidin! YSK'yı mercek altına alın. İkinci tura dikkat!”.

Hakan Arslan (Komunistbaskan): Derhal YSK’ya git başkan.

Elif Güveloğlu (Müjde Ar adına sahte hesap) Sn. Kılıçdaroğlu bir tweet atarak ‘Haydi YSK’ya yürüyoruz’ dese milyonları peşine takar.

İbrahim Akyol: Korkmayın. Biz halkız. YSK’nın önüne gidin bizi çağırın. Biz kazandık çalmalarına izin vermeyin,

Mert Kök (Astrolog Meral): 2018’de yüzde 52 alan bir kişi, bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl yüzde 49 oy alabiliyor? Kılıçdaroğlu YSK’ya neden gitmiyor?

Oktay Doğan (Sol Yumruk): (Yavaş ve İmamoğlu’nu işaret ederek) Haydi YSK’ya gidin ve her bir oyumuzun hesabını sorun.

Ali Saygın (Tutanak Perisi) Hasan Hüseyin aşkına, pir aşkına, can aşkına avukatları YSK önüne yığ be adam bu kararı tanımıyoruz de.

Halit Sıkıcı (Ters Adam): Sayın Kemal Kılıçdaroğlu YSK önüne gitmemiz hesap sormanız gerekiyor @kilicdarogluk haydi.







