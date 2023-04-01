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Seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Seçim takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da askıdan indiriliyor. Seçmenlerin muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün.

15:56 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Seçmen kaydı

Seçmen kaydı

Seçmen kaydı sorgulama, yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde, nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmenler kayıtlarını kontrol edebiliyor.

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

2 Nisan'da askıdan inecek olan seçmen listelerini kontrol etmek için son günler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen seçmenlerin izlemeleri gereken yöntem ise şöyle:

Yurtiçinde ikâmet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabiliyor.



#seçmen kaydı
#edevlet
#seçmen listesi
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