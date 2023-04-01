Seçmen kaydı sorgulama, yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde, nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmenler kayıtlarını kontrol edebiliyor.

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

2 Nisan'da askıdan inecek olan seçmen listelerini kontrol etmek için son günler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen seçmenlerin izlemeleri gereken yöntem ise şöyle:

Yurtiçinde ikâmet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabiliyor.







