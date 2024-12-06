SED ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2024 Yardımı ödemeleri sorgulama ekranı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere her ay düzenli olarak sağlanıyor. Bu destek, çocukların eğitim, gıda ve diğer yaşam masraflarını karşılamak amacıyla yatırılıyor.