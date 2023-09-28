Seda Fettahoğlu kimdir?
'Çocuklar Duymasın' dizisinde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede; İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusunun sağ şakağında bir mermi girişi, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Peki Seda Fettahoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Seda Fettahoğlu kimdir?
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.
Seda Fettahoğlu hangi dizilerde oynadı?
Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:
“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.