Azerbaycan eski milletvekili Ganire Paşayeva'nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulunan Ganire Paşayeva, 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu. 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi. Peki Ganire Paşayeva kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Ganire Paşayeva’nın hayatı.