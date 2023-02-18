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Selman-ı Farisi Hazretlerinin (r.a.) Hayatı

Selmân-ı Fârisi (r.a.), Aslen İranlı olup İsfahân yakınındaki Cey kasabasındandır. Peygamber Efendimizin mübarek saçlarını tıraş ettikleri için berberlerin piri sayılmıştır. Müslüman olunca Peygamberimiz (s.a.v.) ona, “Selmân” ismini verdiler ve onu Ebu'd-Derdâ (r.a.) ile kardeş yaptılar. Ashâb-ı Kirâm'ın büyüklerinden ve meşhurlarından Selmân- Fârisi (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.av.) sohbetleri şerefiyle en yüksek manevi derecelere kavuşmuştur. Selman-ı Farisi Hazretlerinin (r.a.) hayatına ve katıldığı savaşlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:55 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selman-ı Farisi (r.a.) kimdir?

Selman-ı Farisi (r.a.) kimdir?

Ashâb-ı Kirâm'ın büyüklerinden ve meşhurlarından Selman-ı Fârisi (r.a.) detaylı hayatına ve katıldığı savaşlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELMAN-I FARİSİ HAZRETLERİNİN (R.A.) HAYATI

Silsile-i Sâdât'ın ikinci halkası olan Selmân-ı Fârisi (r.a.), Ashâb-ı Kirâm'ın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Peygamber Efendimizin (s.av.) sohbetleri şerefiyle en yüksek manevi derecelere kavuşmuştur. Ashâb-ı Kirâm arasında en hayırlı, en zâhid, en faziletli ve Peygamber Efendimize en yakın olanlardandı.


Aslen İranlı olup İsfahân yakınındaki Cey kasabasındandır. Müslüman olunca Peygamberimiz (s.a.v.) ona, “Selmân” ismini verdiler ve onu Ebu'd-Derdâ (r.a.) ile kardeş yaptılar.


Selmân-ı Fârisi Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste herkes nesebini söylemiş, sıra Selmân-ı Fârisi Hazretlerine gelince o da, 'Selmân ibnü'l-İslâm diye cevap vermiş ve ondan sonra Selmân ibnü')-İslâm diye anılmıştır. Resülullah Efendimiz (s.a.v.) tarafından kendisine “Selmânü'l-Hayr (Hayırlı Selmân)” lakabı bahşedilmiştir. Peygamber Efendimizin mübarek saçlarını tıraş ettikleri için berberlerin piri sayılmıştır.


Selmân-ı Fârisi (r.a.), Hicret'in beşinci yılına kadar köle olarak yaşamıştı. Bu sebeple Bedir ve Uhud harplerine katılamasa da Hendek ve sonraki bütün harplere iştirak etmiştir. Resülullah Efendimizin (s.a.v.) irtihâlinden sonra da ihtiyar hâline ragmen Şam ve Irak fetihlerine katılmıştır.


Selmân-ı Fârisi (r.a.), çok kuvvetli biriydi. Hendek Harbi'nde Ashâb-ı Kirâm, Medine etrafında Peygamberimiz (s.a.v.) ile beraber hendek kazarlarken Selmân-ı Fârisi (r.a.) de çalışıyor ve on kişinin yapacağı işi, tek başına yapıyordu. İmanındaki sadakati, o günlerdeki büyük hizmetleri ve samimiyeti, Resülullah Efendimiz (s.a.v.) ve Ashâbı arasında kendisine karşı pek derin bir alâka ve muhabbet uyandırmıştı. İstisnasız herkes Hz. Selmân'ı (r.a.) seviyordu.

Ensâr, onu sahiplenerek, “Selmân bizdendir.” dediler. Bunun üzerine Muhâcirler, “Hayır, Selmân bizdendir.” demeye başladılar. Bunu işiten Resülullah Efendimiz de (s.a.v.), “Selmân bizdendir, o, Ehl-i Beytimdendir." buyurarak onu Ehİ-i Beyt'ine dâhil etmiştir.


Selmân-ı Fârisi Hazretleri, uzun ömür yaşayanlardandır. Hazret-i Osman'ın (r.a.) halifeliği devrinde hastalanmış, Hicretin 33. (M. 654) senesinde, Irak'ta, Medâin şehrinde âhirete irtihâl etmişlerdir.




#Selman-ı Farisi
#Peygamber Efendimiz
#İran
#Ashab-ı Kiram
#Hendek Harbi
#Medine
#Mekke
15 dakika önce
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Selman-ı Farisi Hazretlerinin (r.a.) Hayatı
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