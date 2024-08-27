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Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Sevil Üstekin kimdir sorusu, sanatçının kariyeri ve yaşamı hakkında bilgi arayanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Sevil Üstekin aslen nereli olduğu merak konusu olurken, sanatçının İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Üstekin, birçok unutulmaz yapımda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sevil Üstekin kaç yaşında?

16:19 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:24 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Oyuncu Sevil Üstekin kimdir?
Oyuncu Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin öldü mü sorusu da gündeme gelmiştir. Oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sevil Üstekin, uzun bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Peki Sevil Üstekin kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin, 1 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

Sevil Üstekin rol aldığı yapımlar hangileri?

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.

Sevil Üstekin'in rol aldığı oyunlar

  1. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
  2. Ah Kadınlar Vah Erkekler
  3. Alamana Maaşallah
  4. Amerikano
  5. Analık Davası
  6. Başbakan Oluyorum
  7. Beleşçiler Şahı
  8. Bu Kaçıncı Baskı
  9. Canavar Cafer
  10. Caniko
  11. Çılgınlar Kulübü
  12. Deliler Boşandı
  13. Eski Çamlar Bardak Oldu
  14. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
  15. Hakkımı Ver Hakkı
  16. Kaldırım Serçesi
  17. Kanlı Nigar
  18. Karmen
  19. Morfin
  20. Muzur Müzikal
  21. N’oldu Sana Küçük Adam
  22. Nalınların Türküsü
  23. On Numaralı Ev
  24. Oto Gargara
  25. Papaz Kaçtı
  26. Paşaların Paşası
  27. Pazartesi Şenlik Var
  28. Şen Sazın Bülbülleri
  29. Sezen Aksu Söylüyor
  30. Yavru Kuşlar
  31. Yolun Yarısı
Filmografi
  • 1975: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
  • 1975: Yarış
  • 1976: Kapıcılar Kralı
  • 1976: Darısı Başınıza
  • 1976: Dolandırıcı Aşıklar
  • 1977: Şaban Oğlu Şaban
  • 1977: Hızlı Giden Yorulur
  • 1977: Ne Zaman Geleceksin
  • 1978: İyi Aile Çocuğu
  • 1983: Şalvar Davası
  • 1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa
  • 1986: Garip
  • 1986: Varsayalım İsmail
  • 1986: Bizi Güldürenler
  • 1986: Milyarder
  • 1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası
  • 1989: Kınalı Hanzo
  • 1992: Mahallenin Muhtarları
  • 2002: Koçum Benim
  • 2006: Erkeksen Seyret
  • 2008: Memur Muzaffer
  • 2010: Yerden Yüksek
  • 2014: Aşkın Kanunu

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