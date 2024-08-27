Sevil Üstekin öldü mü sorusu da gündeme gelmiştir. Oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sevil Üstekin, uzun bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Peki Sevil Üstekin kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?
Sevil Üstekin kimdir?
Sevil Üstekin, 1 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.
Sevil Üstekin rol aldığı yapımlar hangileri?
Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.
Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.
Sevil Üstekin'in rol aldığı oyunlar
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
- Ah Kadınlar Vah Erkekler
- Alamana Maaşallah
- Amerikano
- Analık Davası
- Başbakan Oluyorum
- Beleşçiler Şahı
- Bu Kaçıncı Baskı
- Canavar Cafer
- Caniko
- Çılgınlar Kulübü
- Deliler Boşandı
- Eski Çamlar Bardak Oldu
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
- Hakkımı Ver Hakkı
- Kaldırım Serçesi
- Kanlı Nigar
- Karmen
- Morfin
- Muzur Müzikal
- N’oldu Sana Küçük Adam
- Nalınların Türküsü
- On Numaralı Ev
- Oto Gargara
- Papaz Kaçtı
- Paşaların Paşası
- Pazartesi Şenlik Var
- Şen Sazın Bülbülleri
- Sezen Aksu Söylüyor
- Yavru Kuşlar
- Yolun Yarısı
- 1975: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
- 1975: Yarış
- 1976: Kapıcılar Kralı
- 1976: Darısı Başınıza
- 1976: Dolandırıcı Aşıklar
- 1977: Şaban Oğlu Şaban
- 1977: Hızlı Giden Yorulur
- 1977: Ne Zaman Geleceksin
- 1978: İyi Aile Çocuğu
- 1983: Şalvar Davası
- 1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa
- 1986: Garip
- 1986: Varsayalım İsmail
- 1986: Bizi Güldürenler
- 1986: Milyarder
- 1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası
- 1989: Kınalı Hanzo
- 1992: Mahallenin Muhtarları
- 2002: Koçum Benim
- 2006: Erkeksen Seyret
- 2008: Memur Muzaffer
- 2010: Yerden Yüksek
- 2014: Aşkın Kanunu