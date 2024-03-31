Siirt seçim sonuçları 2024

Siirt Yerel Seçim Sonucu 31 Mart 2024
Siirt Belediyesi seçim sonuçlarının yanı sıra ilçelerdeki yerel seçim sonuçlarını incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
Siirt Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024
2019 Siirt Yerel Seçim Sonuçları
HDP-Berivan Helen Işık %48,3
AK PARTİ- Ali İlbaş %46,0
CHP- Şakir Sula %1,94
Siirt'in İlçeleri
Siirt Merkez
Baykan
Eruh
Kurtalan
Pervari
Şirvan
Tillo
Siirt Hakkında
Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Mezopotamya'nın tarihî geçmişine ev sahipliği yapması, zengin kültürel dokusunu şekillendirmiştir. Tarım ve hayvancılık, Siirt'in ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle Siirt'in meşhur olan çökelek peyniri ün kazanmıştır. Şehirdeki tarihî yapılar, camiler, medreseler ve tarihi konaklar, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yansıtır. Ayrıca Siirt'in doğal güzellikleri de dikkat çeker; Botan Vadisi, Dicle Nehri'nin sularının aktığı ve yemyeşil dağlarıyla ünlüdür. Siirt, etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de bilinir; Kürt, Türkmen ve Arap gibi farklı etnik gruplar şehirde yaşar.