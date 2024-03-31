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Siirt Seçim Sonuçları 2024 - Siirt Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Siirt Canlı Oy Oranları Sonuçları

Siirt seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı sandıkların kapatılmasının ardından başlayacak sayım işlemleri ile birlikte açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra Siirt seçim sonuçları CANLI oy oranları net verileri ile belli olacak. Ayrıca Siirt seçim sonuçları Yenişafak seçim sonuçları ekranında olacak. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından hem il hem de tüm ilçelerin adaylarının kaç oy alacağı öğrenilebilecek.

13:54 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:55 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Siirt seçim sonuçları
Siirt seçim sonuçları
2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Siirt Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erecek.

Siirt Yerel Seçim Sonucu 31 Mart 2024

Siirt Belediyesi seçim sonuçlarının yanı sıra ilçelerdeki yerel seçim sonuçlarını incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Siirt Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024

2019 Siirt Yerel Seçim Sonuçları

HDP-Berivan Helen Işık %48,3

AK PARTİ- Ali İlbaş %46,0

CHP- Şakir Sula %1,94

Siirt'in İlçeleri

Siirt Merkez

Baykan

Eruh

Kurtalan

Pervari

Şirvan

Tillo

Siirt Hakkında

Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Mezopotamya'nın tarihî geçmişine ev sahipliği yapması, zengin kültürel dokusunu şekillendirmiştir. Tarım ve hayvancılık, Siirt'in ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle Siirt'in meşhur olan çökelek peyniri ün kazanmıştır. Şehirdeki tarihî yapılar, camiler, medreseler ve tarihi konaklar, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yansıtır. Ayrıca Siirt'in doğal güzellikleri de dikkat çeker; Botan Vadisi, Dicle Nehri'nin sularının aktığı ve yemyeşil dağlarıyla ünlüdür. Siirt, etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de bilinir; Kürt, Türkmen ve Arap gibi farklı etnik gruplar şehirde yaşar.



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