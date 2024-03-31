Siirt seçim sonuçları 2024

2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Siirt Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erecek.

2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Siirt Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erecek.

Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihî ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Mezopotamya'nın tarihî geçmişine ev sahipliği yapması, zengin kültürel dokusunu şekillendirmiştir. Tarım ve hayvancılık, Siirt'in ekonomisinin temelini oluştururken, özellikle Siirt'in meşhur olan çökelek peyniri ün kazanmıştır. Şehirdeki tarihî yapılar, camiler, medreseler ve tarihi konaklar, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yansıtır. Ayrıca Siirt'in doğal güzellikleri de dikkat çeker; Botan Vadisi, Dicle Nehri'nin sularının aktığı ve yemyeşil dağlarıyla ünlüdür. Siirt, etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de bilinir; Kürt, Türkmen ve Arap gibi farklı etnik gruplar şehirde yaşar.