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Sivas’ta trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı

Sivas haberler: Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3’ü çocuk olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar.

14:59 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivas haberleri

Sivas haberleri

’ta meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle A.T idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar.

3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 NT 800 plakalı araç ile H.T. idaresindeki 58 AAF 666 plakalı araç çarpıştı. 58 NT 800 plakalı araç, kazanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü A.T. ile S.T., H.T., Ö.T.T. ve A.E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3’ü çocuk olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



#Sivas
#Ankara karayolu
#Köklüce Köyü
#Sivas haberleri
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Sivas’ta trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı