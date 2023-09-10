Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 NT 800 plakalı araç ile H.T. idaresindeki 58 AAF 666 plakalı araç çarpıştı. 58 NT 800 plakalı araç, kazanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü A.T. ile S.T., H.T., Ö.T.T. ve A.E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3’ü çocuk olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.