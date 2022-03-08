Son zamanlarda Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerin çalışma saatlerinden değişiklik oldu. Bunlardan bazıları da zincir marketler. Peki, ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor?
ŞOK kaçta açılıyor?
ŞOK hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.
ŞOK hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 09:00 saatlerinde açılıyor.
ŞOK kaçta kapanıyor?
ŞOK hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.
ŞOK hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 21.00'da kapanıyor.