Özgün ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor?
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ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor?

Salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişti. ŞOK'da bunlardan bir tanesi. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK'un çalışma saatleri nelerdir? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri hakkında bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor?
ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor?

Son zamanlarda Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerin çalışma saatlerinden değişiklik oldu. Bunlardan bazıları da zincir marketler. Peki, ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor?

ŞOK kaçta açılıyor?

ŞOK hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) sabah 09:00 saatinde açılıyor.

ŞOK hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 09:00 saatlerinde açılıyor.

ŞOK kaçta kapanıyor?

ŞOK hafta içi (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma) 21.00'da kapanıyor.

ŞOK hafta sonu (Cumartesi ve Pazar ) 21.00'da kapanıyor.

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