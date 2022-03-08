ŞOK çalışma saatleri nelerdir? ŞOK kaçta açılıyor? Salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişti. ŞOK'da bunlardan bir tanesi. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK'un çalışma saatleri nelerdir? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri hakkında bütün detaylar sizlerle...

Abone Ol