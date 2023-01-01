|
Özgün

Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 20 Ocak’ta karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Peki Sömestr tatili kaç gün, ne zaman bitiyor?

13:46 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı, sömestr tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve sömestr tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Okullarda 2. dönem ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.



#Sömestr tatili
#Yarıyıl tatili
#meb
1 saat önce
default-profile-img
Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?
ABD’de yeni bir silahlı saldırı şoku daha: Dokuz ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunu açıyor
Kapadokya'da feci ölüm: Kaleden düştüğü değerlendiriliyor
Kağıthane’den metroya binen 24 dakikada İstanbul Havalimanı’na varacak
Antalya'da kış ortasında ilginç görüntüler: Denizde yüzüp kanoya bindiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.