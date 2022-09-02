Özgün ALES/2 sonuçları sonucosymgovtr internet adresinde açıklandı
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ALES/2 sonuçları sonuc.osym.gov.tr internet adresinde açıklandı!

ALES/2 sonuçları için beklenen haber geldi. Akademik kariyer ve yüksek lisans eğitimi için girilmesi zorunlu olan ALES, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla gözler ALES sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES sonuçları nereden öğrenilecek? İşte 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI sonuc.osym.gov.tr
ALES sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

ALES/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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